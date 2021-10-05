Артист Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом Фото: Евгения ГУСЕВА

Народного артиста России Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве с коронавирусом, сообщил сайту kp.ru осведомленный источник.

Компьютерная томография показала, что у актера поражено 25-50% легких. Гаркалин находится в тяжелом состоянии. По информации нашего собеседника, он лежит в одном отделении с госпитализированной ранее телеведущей Ларисой Гузеевой.

Валерий Гаркалин приобрел широкую известность благодаря фильмам «Белые одежды» Леонида Белозоровича и «Ширли-Мырли» Владимира Меньшова, в котором сыграл роли братьев-близнецов Василия Кроликова, Иннокентия Шниперсона, Романа Алмазова и Патрика Кроликоу. Также артист снимался в таких картинах, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Шахматная королева» и сериале «Между нами, девочками».

На счету Гаркалина более семидесяти киноработ. С 2002 года он преподает в Российском институте театрального искусства.