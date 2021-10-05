Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 октября 2021 10:26

Артист Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом

У актера поражено от 25 до 50% легких
Авторы (2):
Иван РУНЕВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Артист Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом

Артист Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом

Фото: Евгения ГУСЕВА

Народного артиста России Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве с коронавирусом, сообщил сайту kp.ru осведомленный источник.

Компьютерная томография показала, что у актера поражено 25-50% легких. Гаркалин находится в тяжелом состоянии. По информации нашего собеседника, он лежит в одном отделении с госпитализированной ранее телеведущей Ларисой Гузеевой.

Валерий Гаркалин приобрел широкую известность благодаря фильмам «Белые одежды» Леонида Белозоровича и «Ширли-Мырли» Владимира Меньшова, в котором сыграл роли братьев-близнецов Василия Кроликова, Иннокентия Шниперсона, Романа Алмазова и Патрика Кроликоу. Также артист снимался в таких картинах, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Шахматная королева» и сериале «Между нами, девочками».

На счету Гаркалина более семидесяти киноработ. С 2002 года он преподает в Российском институте театрального искусства.