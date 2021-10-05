Mars сообщила о грядущем снижении поставок батончиков и конфет Bounty

Американская компания Mars сообщила о снижении поставок батончиков и конфет Bounty. Фото: Shutterstock.com

Американский производитель кондитерских изделий Mars о грядущем снижении поставок батончиков и конфет Bounty.

Как пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо российской структуры компании, это обусловлено повышенным спросом в начале 2021 года и снижением поставок сырья. В компании рассчитывают восстановить запасы продукции к середине октября текущего года.

Продажи данной продукции в 2021 года оцениваются в 5 миллиардов рублей. В газете предположили, что снижение поставок может быть вызвано нехваткой и неурожаем кокосовой стружки. Ограничения могут продлиться до 2022 года, полагают в "Коммерсанте".

Однако, по словам директора по корпоративным отношениям "Mars Wrigley Россия" Елизаветы Александровой, дефицита продукции не будет.

Ранее журнал Forbes составил очередной рейтинг крупнейших иностранных компаний в России — по объему их выручки. Первое место заняла Philip Morris, выручка которого у нас за 2020 год увеличилась почти на 8%. Самый большой рост выручки в прошлом году был у Apple — плюс 40,7%. Среди автомобильных компаний увеличить выручку удалось только немецким BMW и Daimler.