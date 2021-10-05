Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Таджикистана Рахмоном Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

«Главы государств обсудили последнее развитие ситуации в Афганистане и договорились оставаться в тесном контакте», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, президенты подтвердили взаимный настрой на укрепление сотрудничества между Россией и Таджикистаном. Путин также поздравил своего коллегу с днем рождения.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к российской безопасности. Глава государства раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в Соединенные Штаты в и Европу. Как отметил президент, Россия не хочет, чтобы под видом беженцев из Афганистана в стране появились боевики различных террористических организаций.