Лауреатами Нобелевской премии-2021 по физике стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи

Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи стали лауреатами Нобелевской премии-2021 по физике Фото: REUTERS

Японец Сюкуро Манабе, немец Клаус Хассельманн и итальянец Джорджио Паризи стали лауреатами Нобелевской премии в области физики. Об этом объявили в шведской коммуне Сольна во вторник, 5 октября 2021. Трансляция мероприятия ведется на официальном Youtube-канале Фонда Нобеля.

Манабе и Хассельманна наградили "за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления". Паризи получил награду "за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомного до планетарного масштаба".

Объявление лауреатов проходит с 4 по 11 октября, а вручение наград запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели, которая пройдет с 6 по 12 декабря.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие проходит в формате онлайн. Лауреаты получат свои награды в тех странах, где они находятся, а не на церемонии в Стокгольме, как это было принято ранее.

Ранее лауреатами Нобелельской премии в области физиологии и медицины стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они получили награду "за открытия рецепторов для температуры и осязания".