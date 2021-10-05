Кремль объяснил высокую смертность от коронавируса в РФ низким уровнем вакцинации

Дмитрий Песков объяснил высокую смертность от коронавируса в РФ низким уровнем вакцинации Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высокая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с низкими темпами вакцинации населения.

- Действительно, цифры очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная причина — это недостаточный уровень вакцинированности. Вирус становится злее, а уровень вакцинации недостаточен. И, как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков отметил, что приветствует любые методы популяриции вакцинации от коронавирусной инфекции среди населения.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России медики зафиксировали 895 смертей от коронавирусной инфекции. С начала пандемии было выявлено 211 696 летальных исходов. На первом месте по показателю идет Москва, где умерло 72 человека. Вторым идет Санкт-Петербург — 58 летальных исходов. Тройку замыкает Свердловская область — 41.