В России выявлено 895 смертей от коронавируса 5 октября 2021 года

В России выявлено 895 смертей от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России медики зафиксировали 895 смертей от коронавирусной инфекции. С начала пандемии было выявлено 211 696 летальных исходов.

- За последние сутки подтверждено 895 смертей... За весь период по России умерли 211 696 человека, — гласит сообщение оперштаба.

На первом месте по показателю идет Москва, где умерло 72 человека. Вторым идет Санкт-Петербург — 58 летальных исходов. Тройку замыкает Свердловская область — 41.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено 25 110 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве, где заразились 3 827 жителей. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург – там 1894 случая, на третьем Московская область – 1788.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что одышка является самым опасным симптомом коронавирусной инфекции. Специалист заметил, что потеря обоняния была самым характерным признаком коронавируса, однако ситуация изменилась с распространением новых штаммов. Пациенты стали реже жаловаться на отсутствие обоняния. А такие симптомы, как кашель и высокая температура, мало отличаются от симптомов ОРВИ. Это осложняет диагностику коронавируса. По словам врача, человек может сам выявить у себя поражения легких, наблюдая за частотой дыхания.