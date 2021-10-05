Песков: все, что связано с Саакашвили, это театр абсурда

По мнению Дмитрия Пескова, все, что связано с Михаилом Саакашвили, это театр абсурда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, все, что связано с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, можно назвать "театром абсурда".

Так он прокомментировал новость о том, что Саакашвили в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому назвал себя "личным узником Путина".

- Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, в своем послании Саакашвили отметил, что "глубоко тронут" откликом Зеленского на ситуацию c "незаконным арестом", который "признает только Россия". Также он написал, что "очень любит" Грузию и Украину и гордится "своим скромным вкладом" в производимые украинском лидером реформы в Незалежной. Саакашвили отметил, что высоко оценивает позицию Зеленского в отношении защиты Украины, так как "фактически является личным узником Путина".