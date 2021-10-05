Песков сообщил, что Путин отпразднует день рождения с родными и близкими

Путин отпразднует день рождения с родными и близкими Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин отпразднует свой день рождения с родными и близкими, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего», – сообщил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, в этот в день у Путина есть планы, и днем он будет работать.

Российский лидер отметит день рождения в четверг, 7 октября. Президенту исполнится 69 лет.

Как писал сайт kp.ru, недавно Путин прошел двухнедельную самоизоляцию, которую был вынужден соблюдать в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении

Песков сообщал, что в окружении главы государства заболели главным образом те, кто принимает участие в обеспечении его работы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера, плановая вакцинация и ревакцинация в Кремле не проводится, однако практически все, кто работает с президентом, вакцинированы.