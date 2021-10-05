Сбербанк полностью восстановил работу приложения после сбоя 5 октября 2021

В работе Сбербанк Онлайн произошел сбой

Сбербанк сообщил, что полностью восстановил работу своего приложения после сбоя, который произошел 5 октября 2021 года.

Напомним, о проблемах сообщал портал DownDetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

При входе в приложение сообщалось, что сервис временно недоступен. В сообщении предлагалось подождать около 15 минут.

По состоянию на 14:25 по московскому времени, было получено более 8 тысяч жалоб на работу приложения. При этом 43 процента пользователей пожаловались на проблемы с входом. По данным DownDetector, проблемы наблюдаются во всех регионах России.

Как писал сайт kp.ru, накануне пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp столкнулись со сбоем в работе приложений. Портал Downdetector, обозревающий сбои у сайтов и приложений в режиме реального времени, сообщал, что, у WhatsApp возникли проблемы с 11:45 по восточному поясному времени, у Instagram - с 11:45 по восточному поясному времени, проблемы с Facebook начались в 11:44.