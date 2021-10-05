Более 40% европейцев назвали военную миссию США в Афганистане ошибкой Фото: REUTERS

Свыше 40% жителей Европы считают ошибкой ввод войск Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистан. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

Так, ошибкой военную миссию США в Афганистане назвали 49% жителей Германии, 41% испанцев, 40% британцев, 36% граждан Италии и 34% – Франции. При этом 53% итальянцев, 47% испанцев, 43% британцев и 41% немцев заявили, что организация вывода войск из Афганистана испортила мнение об американских властях.

Более половины опрошенных европейцев считают снижение уровня мировой безопасности следствием выхода войск США. Так ответили 63% немцев, 60% итальянцев, 54% испанцев и 50% французов.

Большинство респондентов сказали, что Вашингтон должен принять у себя беженцев из Афганистана. Такого мнения придерживаются 85% жителей Испании, 82% итальянцев, 75% британцев и 73% немцев. Не считают провальной или ошибочной военную миссию США 37% немцев, 39% испанцев, 34% британцев, 46% итальянцев и 40% французов.

Как писал сайт kp.ru, вывод американских войск с территории Афганистана, начавшийся в мае, привел к быстрому захвату власти в стране представителями движения «Талибан»*: уже 15 августа талибы* объявили о завершении войны, взяв под контроль Кабул. В тот же день из страны сбежал президент Афганистана Ашраф Гани, чья власть фактически опиралась на войска НАТО.

На 12 октября 2021 запланирован чрезвычайный саммит G20, на котором будет ситуация в Афганистане. Россия выступает за нормализацию ситуации в южно-азиатской стране, а также координацию усилий международного сообщества для решения существующих проблем.

*Запрещенная в России террористическая организация