Голикова заявила, что для достижения коллективного иммунитета в России нужно повторно привить 7,6 млн человек

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента страны Владимира Путина с правительством отчиталась о ситуации с коронавирусом в стране. В частности, она рассказала, когда в России можно будет говорить о достижении коллективного иммунитета.

По словам Голиковой, на данный момент вакцинацию от коронавируса завершили 42,2 миллиона россиян. Повторно вакцинировались при этом 1,9 миллиона человек. На данный момент этого не хватает для коллективного иммунитета - ситуации, когда большинство граждан невосприимчивы к вирусу, вследствие чего заболеваемость постепенно падает и теряет статус пандемии.

Как отметила Голикова, для достижения коллективного иммунитета в России нужно привить еще 35,9 миллиона человек и повторно вакцинировать 7,6 миллиона человек. Особенно важно прививаться людям в возрасте, напомнила вице-премьер. На данный момент прививку от коронавируса среди россиян старше 65 лет поставили всего 40,5%.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти не планируют вводить локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом.