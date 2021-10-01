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Здоровье1 октября 2021 13:52

Песков заявил, что власти не рассматривают вопрос введения локдауна на федеральном уровне

Смертность от коронавируса ежедневно растет
Источник:kp.ru
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в пятницу, 1 октября, ответил на ряд вопросов, связанных с распространением коронавируса в стране. В частности, представителя Кремля спросили, думают ли власти и введении локдауна на федеральном уровне, учитывая рост как заболеваемости, так и смертности от COVID-19.

"Нет", - ответил Песков на этот вопрос.

Как ранее писал сайт kp.ru, тема локдауна в России поднимается все чаще, так как 1 октября 2021 года был зафиксирован новый суточный максимум количества погибших от COVID-19. Это четвертый за неделю печальный рекорд смертности, он обновляется каждый день.

Несмотря на это, не поддерживает идею локдауна и вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что прирост заболеваемости COVID-19 связан с наступлением осени - об этом, по ее словам, свидетельствуют данные профильных ведомств.