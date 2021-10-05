Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей связан с самолечением Фото: REUTERS

В России кратно выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей, что вызвано главным образом самолечением, заявил заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Кратно у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременном обращении к врачам и самолечением родителей», – сообщила вице-премьер на совещании у президента России Владимира Путина.

Как писал сайт kp.ru, Голикова также сообщила, что для достижения коллективного иммунитета в России нужно повторно привить от коронавируса 7,6 миллиона человек

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить контроль за теми, кто отправлен на самоизоляцию. По ее словам, за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в целом по стране составил 14%, и столичный регион дает не самый высокий удельный вес по заболеваемости. Она отметила, что это говорит о выравнивании эпидпроцессов в целом по России.