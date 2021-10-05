Минтруд предложил упростить найм подростков на некоторые работы

Если президент и правительство позитивно оценят это предложение, потребуется внести коррективы в законодательство Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Минтруд предлагает упростить найм подростков на некоторые виды работ в России. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава ведомства Антон Котяков.

"Развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях, писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики. Мы предлагаем для подобной работы упростить найм подростков", - сообщил Котяков.

Глава Минтруда отметил, что если президент и правительство позитивно оценят это предложение, потребуется внести коррективы в законодательство. Однако, добавил Котяков, этот шаг бы позволил молодежи быстрее монетизировать свои навыки и получить стимул к их дальнейшему развитию.

Как ранее писал сайт kp.ru, в августе 2021 года безработица в России возвращается к допандемическому уровню. Ее уровень фиксировался как 4,8%, до пандемии коронавируса он был 4,6-4,7%.