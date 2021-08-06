Минтруд РФ сообщил о возвращении безработицы к допандемическому уровню Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Безработица в России возвращается к допандемическому уровню хорошими темпами, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Сегодня уровень безработицы в стране составляет 4,8%, до пандемии коронавируса он был 4,6-4,7%. Допандемические показатели Россия планировала достичь к конце 2021 года, рассказал глава Минтруда в эфире телеканала «Россия-24».

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года – 4,9%. Ранее глава государства назвал принципиальным вопрос рынка труда, отметив, что перед российским правительством стоит задача снизить уровень безработицы до показателей, которые были в стране до пандемии коронавируса.

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации безработных до конца 2021 года.