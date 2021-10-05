Путин объяснил топливный кризис в Европе спекуляциями на климатических проблемах и сокращением инвестиций

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал топливный кризис в Европе, многие страны которой оказались в ситуации тотального дефицита газа и бензина. Российский лидер отметил, что этому есть несколько причин.

Тему топливного кризиса в ряде государств Владимир Путин поднял во время совещания с членами правительства. Оно прошло во вторник, 5 октября. Президент отметил, что ситуация в Европе сейчас похожа на истерику, так как никто не отнесся к ней с достаточной серьезностью.

"Никто серьезно к этому не относится. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли... Плавный переход [к альтернативным источникам энергии] должен быть", - сказал Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, неожиданно холодная осень вместе с еще более приближающейся зимой грозит вызвать большие потрясения в Европе. Руководство стран Старого света оказалось не готово к тому, что в XXI веке им придется столкнуться с такими угрозами как холод и голод.