Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Единая Россия" передаст руководство некоторыми комитетами в Госдуме другим партиям. Об этом заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что после предыдущих выборов в Госдуму "Единая Россия" также поделилась некоторыми комитетами с коллегами из других фракций. На этот раз было решено поступить так же.

"Так получилось и в предыдущем составе Госдумы, что "Единая Россия", будучи правящей партией, поступила благородно и поделилась руководством комитетами с другими политическими силами, с другими политическими партиями. Скажем прямо - мы могли бы этого не делать. Но мы сделали так", - напомнил Дмитрий Медведев.

Он отметил, что это дополнительный способ консолидации всех всех политических сил для работы в интересах граждан России. Так как и сами россияне, подчеркнул Медведев, являются сторонниками самых разных партий.

"Это совершенно нормально - демократия. Поэтому мы таким образом поступили. И с учетом того, что есть предложение точно такую же модель реализовать и в новом составе Государственной думы, это очень важно понимать для обеспечения полноценного функционирования парламента. Как нашей фракции, так и нашим коллегам по политической жизни - представителям других фракций", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что такое решение коллеги "Единой России" по Госдуме должны ценить.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне Дмитрий Медведев дал большое интервью, в котором заявил, что любая партия должна заниматься только одним - поддержкой благополучия людей и развитием страны.