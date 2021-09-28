Дмитрий Медведев: Любая партия должна заниматься только одним — поддержкой благополучия людей и развитием страны

Медведев поставил точку на рассуждениях о том, что он может возглавить нижнюю палату российского парламента. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал большое интервью RT, где сделал ряд знаковых заявлений.

ГОСДУМУ НЕ ВОЗГЛАВИТ

Медведев поставил точку на рассуждениях о том, что он может возглавить нижнюю палату российского парламента.

- Государственная дума — это очень важный высший законодательный орган нашей страны, принимающий законы, и работа в нём исключительно интересная. Когда я был ещё молодым юристом и работал в Петербурге, в конце 1980-х — начале 1990-х годов, уже Дума появилась, я размышлял о том, чтобы, вот, интересно было бы где-то в будущем, когда я уже стану совсем таким матёрым юристом, попасть в Государственную думу и принимать законы. И на самом деле это действительно очень интересная работа. Но моя судьба сложилась иначе.

СОЦСЕТИ НЕ «ПРИЖМУТ»

Известно, что Медведев - продвинутый интернет-пользователь. И тем более было интересно его отношение к соцсетям.

- У меня в том же самом Twitter подписчиков, около 4,5 миллиона. И когда я смотрел рекомендации Twitter, на кого мне подписаться, первым человеком, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Ну разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство. Да, соцсети - это и удобно, и интересно. Но законы страны пребывания нужно соблюдать. Для этого нужно зарегистрировать представительство в стране пребывания. Ты извлекаешь деньги от деятельности в иностранном государстве и в то же время плюёшь на законы этого государства. С этим человечество вряд ли смирится.

ОДОБРЕНИЯ ЗАПАДА НЕ ЖДЕТ

На вопрос о том, как нам отвечать на возможное непризнание западными структурами итогов российских выборов, Медведев ответил вполне определенно:

- Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать грубее: собака лает, а караван идёт. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей её территории. У нас есть своё законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения…

ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

Дмитрий Медведев разъяснил свое отношение к развитию партийного строительства в России.

- У нас нет государственной идеологии в том смысле, в котором государственная идеология была закреплена в Конституции 1977 года. Кто подзабыл — в известной статье 6-й. Сейчас любая партия должна заниматься только одним — поддержкой благополучия людей, развитием страны. Это прокламируется любой политической силой. Правой ориентации, левой, центристской. Набор целей у большинства партий, если отрешиться от нюансов, — он совпадает. Ну все же мы хотим хорошей жизни — хотим. Все мы хотим, чтобы страна развивалась, — хотим. Все мы хотим, чтобы бедность ушла, — хотим. Все мы хотим, чтобы здравоохранение было сильным и развитым, эффективным, — хотим. Хотим современного образования — безусловно, хотим. У каждой партии это есть. Вопрос только в методах.