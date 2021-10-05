Ущерб экономике России от сбоев в работе Facebook оценен в 70 миллионов рублей в час Фото: REUTERS

Российская экономика теряла порядка 70 миллионов рублей в час во время глобальных сбоев в работе социальной сети Facebook, рассказала менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.

В беседе с ТАСС специалист сообщила, что проблемы в работе сервисов Facebook произошли из-за нарушений функционирования сетевых протоколов. Это так или иначе сказалось почти на всей интернет-инфраструктуре. Пользователи, пытавшись выяснить причину сбоев, спровоцировали «спонтанную DDoS-атаку» по всей России, отметила она.

Как писал сайт kp.ru, накануне пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp столкнулись со сбоем в работе приложений. Портал Downdetector, обозревающий сбои у сайтов и приложений в режиме реального времени, сообщал, что, у WhatsApp возникли проблемы с 11:45 по восточному поясному времени, у Instagram - с 11:45 по восточному поясному времени, проблемы с Facebook начались в 11:44.

В связи с проблемами у Facebook и других соцсетей в Telegram за несколько часов зарегистрировались более 50 миллионов пользователей.