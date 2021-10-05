Актриса Пересильд и режиссер Шипенко перешли на борт МКС

Съемочная группа фильма "Вызов" уже на борту МКС Сергей Савостьянов/ТАСС

Экипаж "Союз МС-19" полном составе перешел на борт МКС. На пилотируемом корабле на Международную космическую станцию днем 5 октября отправились космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также дублеры артистов космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

На МКС съемочная группа проведет 12 дней. За это время они должны отснять все необходимые сцены для фильма "Вызов", который станет первой лентой, созданной с реальными актерами в космосе. После завершения съемок экипаж с деятелями искусства вернется на Землю.

Как ранее писал сайт kp.ru, пилотируемый космический корабль «Союз МС-19» со съемочной группой художественного фильма «Вызов» успешно пристыковался к Международной космической станции. Сделать это в автоматическом режиме не удалось, поэтому капитан перешел на ручное управление.

Партнером проекта "Вызов" стал Тинькофф. Специально к первым в мире съемкам фильма на МКС, Тинькофф отправит свои карты Tinkoff Black Metal в космос, а также проведет p2p-платеж из космоса на Землю. Такого еще не делал ни один банк.