Корабль «Союз МС-19» со съемочной группой фильма «Вызов» успешно состыковался с МКС Сергей Савостьянов/ТАСС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19» со съемочной группой художественного фильма «Вызов» успешно пристыковался к Международной космической станции.

«Пилотируемый корабль «Союз МС-19» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, совершив всего два витка вокруг Земли», – сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Союз МС-19» не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, и командиру корабля пришлось перевести его на ручное управление. В процессе стыковки корабль оказался в «темной зоне», вследствие чего связь с экипажем временно пропала.

Напомним, «Союз МС-19» стартовал с космодрома Байконур во вторник, 5 октября. В основной экипаж МКС-66 входят космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Дублерами выступают космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

Во время полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд будут выполнять функции бортинженеров и займут левое и правое кресла соответственно. Возле кресла Юлии находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима – клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции. По команде Шкаплерова актриса с режиссером будут регулировать эти клапаны.

На МКС съемочная группа проведет 12 дней, после чего вернется на Землю.