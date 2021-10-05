Появились первые фото Юлии Пересильд и космического экипажа фильма "Вызов" на борту МКС

Вся команда фильма "Вызов" находится на МКС. Фото: "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала в своем Телеграм-канале первые фотографии съемочной группы фильма "Вызов", которая с корабля "Союз МС-19" перешла на Международную космическую станцию (МКС). Здесь за 12 дней будут сняты сцены первого фильма с реальными актерами в условиях космоса.

"Экипаж 65-й длительной экспедиции на Международной космической станции в полном составе!", - отмечает пресс-служба "Роскосмоса".

Также был опубликован фрагмент трансляции того, как кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и другие члены кино-космического экипажа переходили с борта "Союз МС-19" на МКС.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Союз МС-19" стартовал с космодрома Байконур во вторник, 5 октября. Он отправился на МКС, где будет снят первый в истории художественный фильм в открытом космосе. В кино-космическом эксперименте согласились принять участие космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Дублерами выступают космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

Партнером проекта «Вызов» стал Тинькофф. Банк отправит свои карты Tinkoff Black Metal в космос, а также проведет p2p-платеж из космоса на Землю. Подобного не делал ни один банк в мире.