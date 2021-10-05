Корабль "Союз МС-19" со съемочной группой "Вызова" успешно стартовал с космодрома Байконур

Корабль со съемочной группой "Вызова" успешно стартовал с космодрома Байконур Фото: REUTERS

С космодрома Байконур успешно стартовал пилотируемый космический корабль "Союз МС-19" со съемочной группой первого в истории художественного фильма в открытом космосе "Вызов". Он отправился на Международную космическую станцию (МКС).

Напомним, что в основной экипаж МКС-66 входят космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Дублерами выступают космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

Во время полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд будут выполнять функции бортинженеров и займут левое и правое кресла соответственно. Возле кресла Юлии находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима – клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции. По команде Шкаплерова актриса с режиссером будут регулировать эти клапаны.

На МКС съемочная группа проведет 12 дней, после чего вернется на Землю.

Партнером проекта «Вызов» стал Тинькофф. Банк отправит свои карты Tinkoff Black Metal в космос, а также проведет p2p-платеж из космоса на Землю. Подобного не делал ни один банк в мире.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Запуск корабля "Союз МС-19" к МКС с Юлией Пересильд и съемочной группой проекта «Вызов» 5 октября 2021: прямая онлайн-трансляция

Съемочная группа будет выполнять функции бортинженеров. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию запуска корабля "Союз МС-19" к МКС 5 октября 2021 (подробности)