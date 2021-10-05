Роскомнадзор впервые применит к Facebook оборотные штрафы за неудаление опасной информации

Дату заседания назначит суд Фото: REUTERS

Компания Facebook будет оштрафована российским судом за неудаление опасной информации в социальных сетях, принадлежащих ей. Как сообщают в Роскомнадзоре, так как правонарушение совершено повторно, к компании впервые будут применены оборотные штрафы.

Административный протокол за повторное нарушение был составлен в присутствии представителей Роскомнадзора и компании Facebook. Он будет передан в суд, который позднее определит дату заседания.

"За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской IT-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму штрафа также определит суд", - сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Как отмечают в ведомстве, для доказательства вины Facebook Inc в протоколе приведены ссылки на девять материалов, по которым ведомство с 2019 года было направлено 110 уведомлений с требованием об удалении. Это было сделано, но с нарушением законодательства - в срок, превышающий 24 часа. Кроме того, говорят в Роскомнадзоре, в соцсетях компании Facebook остаются тысячи опасных материалов, нарушающих российское законодательство.

Как ранее писал сайт kp.ru, российская экономика теряла порядка 70 миллионов рублей в час во время глобальных сбоев в работе социальной сети Facebook. Об этом рассказала менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.