Директор центра Гамалеи рассказал, что подростков будут вакцинировать "Спутником V" через две прививки

Детям от 12 до 17 лет прививку "Спутника V" будут делать дважды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков от коронавируса. По его словам, детям от 12 до 17 лет прививку "Спутника V" будут делать дважды.

Как отметил Гинцбург в интервью РИА Новости, сама процедура вакцинации российских подростков от коронавирусной инфекции не будет отличаться от того, как это происходит у взрослых. Различие состоит только в концентрации вакцины, которую вводят тем и другим - у детей она значительно меньше.

"Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", - сказал Гинцбург.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России кратно выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей, что вызвано главным образом самолечением. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Она также сообщила, что для достижения коллективного иммунитета в России нужно повторно привить от коронавируса 7,6 миллиона человек.