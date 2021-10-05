Генсек НАТО заявил, что альянс не хочет холодной войны с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса поддерживать хорошие отношения с Россией, чтобы избежать негативных последствий, которые уже знала мировая история. Об этом он заявил, выступая в Джорджтаунском университете во вторник, 5 октября.

Столтенберг признал, что на данный момент отношения России и НАТО находятся не в лучшем состоянии. По его мнению, это низшая точка уровня сотрудничества между сторонами со времен холодной войны. Но ее повторения в альянсе не хотят, подчеркнул генсек организации.

"Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений", - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне Йенс Столтенберг предложил главе российского МИД Лаврову возобновить формат диалога "Россия-НАТО". Однако к конкретным договоренностям стороны пока не пришли.