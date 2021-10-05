Премьер-министр Израиля прибудет в Россию 22 октября 2021 года

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет Фото: REUTERS

Визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Россию запланирован на 22 октября 2021 года. Об этом рассказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Бен Цви стал участником ежегодного благотворительного приема Российского еврейского конгресса, который прошел во вторник, 5 октября. В ходе мероприятия он пообщался с журналистами и ответил на их вопросы о планах Беннета посетить Россию 22 октября.

"Так мы считаем. Такой план существует", - прокомментировал это Бен Цви, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июле 2021 года Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху, занимавшего должность 12 лет. Россия поддерживала тесные контакты с Нетаньяху. Новый премьер-министр Беннет считается яростным сторонником крепких отношений Израиля и России. Он говорил, что между странами теплые отношения, так как в стране живет много выходцев из РФ. Его предки, признавался Беннет, также родом из Российской империи. Поэтому два народа так много связывает.