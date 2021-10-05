Сенаторы просят Байдена выслать 300 российских дипломатов, если штат посольства США в Москве не расширят

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Группа американских сенаторов обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой принять меры, чтобы Россия увеличила число сотрудников посольства США в Москве. В противном случае сенаторы предлагают выслать из страны 300 российских дипломатов.

Заявление, адресованное Байдену, опубликовал на своем сайте сенатор-республиканец Марко Рубио. Под ним подписались представители как республиканской, так и демократической партий. Сенаторы требуют "принять незамедлительные меры, чтобы расширить штат посольства США в Москве и, если правительство РФ не будет сотрудничать, выслать 300 российских дипломатов".

Американские сенаторы подчеркивают, что диспропорция в дипломатическом представительстве в Москве неприемлема.

Как ранее писал сайт kp.ru, 29 апреля 2021 года МИД Болгарии сообщил о решении выслать из страны российского дипломата. Накануне посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что за высылкой российских дипломатов из Болгарии стоят, вероятнее всего, Соединенные Штаты.