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Политика5 октября 2021 20:42

Сенаторы просят Байдена выслать 300 российских дипломатов, если штат посольства США в Москве не расширят

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте республиканца Марко Рубио
Наталья Смирнова
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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: REUTERS

Группа американских сенаторов обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой принять меры, чтобы Россия увеличила число сотрудников посольства США в Москве. В противном случае сенаторы предлагают выслать из страны 300 российских дипломатов.

Заявление, адресованное Байдену, опубликовал на своем сайте сенатор-республиканец Марко Рубио. Под ним подписались представители как республиканской, так и демократической партий. Сенаторы требуют "принять незамедлительные меры, чтобы расширить штат посольства США в Москве и, если правительство РФ не будет сотрудничать, выслать 300 российских дипломатов".

Американские сенаторы подчеркивают, что диспропорция в дипломатическом представительстве в Москве неприемлема.

Как ранее писал сайт kp.ru, 29 апреля 2021 года МИД Болгарии сообщил о решении выслать из страны российского дипломата. Накануне посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что за высылкой российских дипломатов из Болгарии стоят, вероятнее всего, Соединенные Штаты.