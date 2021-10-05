МИД РФ о просьбе сенаторов США выслать из страны 300 российских дипломатов: такого количества сотрудников у нас в Вашингтоне нет

В Вашингтоне не наберется такого количества дипломатов, которое желают выслать на родину американские сенаторы Фото: REUTERS

В российском МИД прокомментировали просьбу сенаторов США, обращенную к президенту страны Джо Байдену. Они предлагают главе государства принять меры, чтобы Россия увеличила число сотрудников посольства США в Москве, иначе США вышлют из страны 300 российских дипломатов.

Как отметили в МИД России, в Вашингтоне не наберется такого количества дипломатов, которое желают выслать на родину американские сенаторы. Представители российского дипломатического ведомства попросили их подумать о последствиях подобных действий.

"Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", - цитирует ТАСС представителя МИД РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские сенаторы подчеркивают, что диспропорция в дипломатическом представительстве в Москве неприемлема. И потому хотят, чтобы Байден потребовал от России увеличить число сотрудников посольства США в Москве.