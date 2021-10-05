Цена газа в Европе побила очередной рекорд - 1450 долларов за тысячу кубометров

Для сравнения - в августе бумаги на поставку газа торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Стоимость газа на европейском рынке побила очередной рекорд. На этот раз впервые в истории стоимость топлива преодолела отметку в 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

За вторник, 4 октября, цены на газ выросли с 1190 долларов до 1456,8 доллара за тысячу кубометров. Только к концу торгов они немного снизились - до 1442,4 доллара за тысячу кубов. Однако это все равно почти на 25% выше расчетной цены. Для сравнения - в августе бумаги на поставку газа торговались на уровне 515 долларов, в начале сентября - 614 долларов, а уже в конце месяца - более чем за 1200 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее писал сайт kp.ru, неожиданно холодная осень вместе с еще более приближающейся зимой грозит вызвать большие потрясения в Европе, которой угрожает топливный кризис. Руководство стран Старого света оказалось не готово к тому, что в XXI веке им придется столкнуться с такими угрозами как холод и голод.