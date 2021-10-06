Всемирный банк изменил свой прогноз по росту ВВП России Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Всемирный банк изменил свой прогноз по росту ВВП России. В текущем году он исправил его в сторону улучшения до 4,3% по сравнению с майским, но при этом ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы до 2,8% и 1,8%. Об этом говорится в материалах доклада организации об экономике региона Европы и Центральной Азии.

До этого специалисты Всемирного банка, составляя прогноз по РФ, предусматривали рост экономики страны на 3,2% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.

Таким образом, прогноз, составленным Всемирным банком, на 2021 год по росту ВВП России оказался оптимистичнее макропрогноза Минэкономразвития.

Ранее Минэкономразвития РФ повысило ожидания по приросту ВВП в текущем году. Согласно прогнозам ведомства, в апреле предполагалось, что он вырастет на 2,9%, однако сейчас эту оценку улучшили до 3,8%. В номинальном выражении оценка ВВП увеличилась до отметок 122,8 триллиона рублей в текущем году и 132 триллиона в следующем. Причиной таких изменения стало повышение потребительского и инвестиционного спроса.