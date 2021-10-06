Роспотребнадзор предложил маркировать продукты с переизбытком соли и сахара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Роспотребнадзора приняли в работу инициативу об обязательной маркировки продуктов питания разными цветами.

Согласно новой мере, предложенной членами общественного совета при ведомстве, продукты на полках магазинов должны иметь особую маркировку по цветам на ценниках. В случае переизбытка соли, сахара и жиров в продукте, ценники будут красные, а при нормальных значениях - зеленым, пишут "Известия".

- Речь идет о промышленно произведенных товарах, за исключением минеральной воды и специй. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и онлайн-магазинах, - объяснили глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов и председатель правления "Международной конфедерации обществ потребителей" (КонфОП) Дмитрий Янин.

Также отмечается, что данная инициатива не потребует вложений со стороны производителей, поскольку им не придется менять упаковку своих продуктов. Целью такого проекта является возможность снизить уровень неинфекционных заболеваний в России, в том числе сократить число граждан с диагнозом "ожирение".