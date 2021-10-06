Опрос: почти половина россиян хотят повышения своей зарплаты на 20%

Опрос показал, что почти половина россиян хотят повышения своей зарплаты на 20% Фото: Артем КИЛЬКИН

43% россиян уверены, что их заработная плата должна быть увеличена на 20%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Зарплата.ру.

- По данным онлайн-опроса, который был проведен с 29 сентября по 3 октября во всех регионах страны (2 057 респондентов) среди работающих клиентов сервиса, 63% россиян считают, что их заработная плата неадекватна растущей инфляции, — цитирует текст исследования РИА Новости.

Отмечается, что 43% опрошенных считают, что их зарплату необходимо увеличить на 20%. Больше всего своей заработной платой недовольны учителя, воспитатели и сотрудники сферы дополнительного образования и науки.

38% россиян рассказали, что за год их зарплата выросла на 5-10%, 16% респондентов рост составил 10%. У 32% опрошенных зарплата никак не поменялась, а 14% сообщили о снижении заработной платы.

Напомним, по прогнозам Минэкомразвития России, в 2021 году сохранится тенденция увеличения номинальной заработной платы россиян, а наибольший прирост – свыше девяти процентов – ожидается в пяти регионах страны. Самые высокие темпы роста заработных плат ожидаются в Москве и Тамбовской области, где этот показатель достигнет 9,8%, заработки жителей Санкт-Петербурга, по прогнозам ведомства, возрастут на 9,5%. В лидерах также оказались Калмыкия и Забайкальский край (9,1%). А замыкает список регионов с наибольшим увеличением номинальных зарплат Дагестан, там они вырастут ровно на 9%.