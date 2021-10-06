Эксперт призвала россиян не сдавать свои биометрические данные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент группы InfoWatch Наталья Касперская призвала россиян не сдавать свои биометрические данные и "не вестись на их удобство", пока не объяснят принципы их защиты.

- Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе, от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии? — цитирует эксперта РИА Новости.

Касперская отметила, что эти данные можно использовать в крупных сделках с недвижимостью, при проходе на закрытые объекты, управлении счетом в банке и прочем.

Ранее телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян, которые не хотят разговаривать и отвечать на вопросы позвонившего им незнакомца. Злоумышленники выводят собеседника на разговор при помощи робота и тонального режима: под видом какого-либо опроса они предлагают своей потенциальной жертве нажать на своем телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный.