Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 8:31

Касперская призвала россиян не сдавать свои биометрические данные

Сначала нужно дождаться информации, как будут защищать эти данные, считает президент группы InfoWatch
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (20)Комментарии (20)(20)
Эксперт призвала россиян не сдавать свои биометрические данные

Эксперт призвала россиян не сдавать свои биометрические данные

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент группы InfoWatch Наталья Касперская призвала россиян не сдавать свои биометрические данные и "не вестись на их удобство", пока не объяснят принципы их защиты.

- Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе, от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии? — цитирует эксперта РИА Новости.

Касперская отметила, что эти данные можно использовать в крупных сделках с недвижимостью, при проходе на закрытые объекты, управлении счетом в банке и прочем.

Ранее телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян, которые не хотят разговаривать и отвечать на вопросы позвонившего им незнакомца. Злоумышленники выводят собеседника на разговор при помощи робота и тонального режима: под видом какого-либо опроса они предлагают своей потенциальной жертве нажать на своем телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный.