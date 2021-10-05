Каждый шестой россиянин хотя бы один раз в своей жизни становился жертвой телефонных мошенников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян, которые не хотят разговаривать и отвечать на вопросы позвонившего им незнакомца. Злоумышленники выводят собеседника на разговор при помощи робота и тонального режима: под видом какого-либо опроса они предлагают своей потенциальной жертве нажать на своем телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный.

После этого устройство переключается уже на живой разговор, и тогда уже с помощью социальной инженерии преступники обманывают собеседника, пытаясь выведать нужную им информацию. Могут заявить, что телефон заблокирован, и у мошенников есть к нему доступ.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов успокоил: нажатие любых клавиш в тональном режиме не приводит ни к блокировке телефона, ни к его взлому, ни тем более – к возможности украсть деньги с привязанной к нему банковской карте.

«Чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости», - пояснил он в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мошенники продолжают придумывать все новые схемы, с помощью которых они обманывают доверчивых граждан и воруют деньги россиян. Чаще всего преступники подстерегают потенциальных жертв в виртуальном пространстве: находят в социальных сетях, пишут по электронной почте или звонят по мобильному телефону.

Каждый шестой россиянин (16%) хотя бы один раз в своей жизни становился жертвой телефонных мошенников, а каждый девятый при этом потерял имущество или деньги. «КП» рассказывает, как защититься от тех, кто хочет получить доступ к нашим персональным данным и банковским счетам.