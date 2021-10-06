Атмосферное давление в Москве бьет рекорд пятый день подряд

В Москве атмосферное давление бьет рекорд пятый день подряд Фото: Олег ЗОЛОТО

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что сегодня в Москве был установлен новый рекорд для атмосферного давления 6 октября, это пятый рекорд подряд.

- Уже сегодня утром случился рекорд атмосферного давления, барометр показал 768,1 миллиметра ртутного столба, предыдущее значение 766,6 наблюдалось 6 октября 2014 года, — приводит слова специалиста РИА Новости.

5 октября 2021 года ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал о рекорде атмосферного давления для 5 октября. Уже к трем часам ночи оно составляло 765,6 миллиметра ртутного столба. Прежний рекорд был установлен 5 октября 2010 года.

А 4 октября атмосферное давление в столице установило абсолютный максимум с октября 1942 года - 1018,2 гПа, или 763,9 мм ртутного столба. Синоптики объясняют аномалию влиянием мощного антициклона, который сохраняется в регионе третьи сутки и предупредили, что в период повышенного атмосферного давления у чувствительных людей могут наблюдаться слабость, внезапные скачки артериального давления, головные боли и головокружение, шум в ушах, приступы мигрени.