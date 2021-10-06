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Экономика6 октября 2021 10:31

Аналитик сообщил, что мировые цены на продукты впервые за 40 лет выросли на 27%

Покупательские способности людей не безграничны, поэтому, достигнув определенного уровня, рост прекратится, отметил Иван Федяков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Специалист сообщил, что мировые цены на продукты впервые за 40 лет выросли на 27%

Специалист сообщил, что мировые цены на продукты впервые за 40 лет выросли на 27%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков сообщил о рекордном росте мировых цен на продукты. Они подорожали на 27% впервые за 40 лет.

Как отметил эксперт, это происходит из-за взаимосвязи между ценами на различные продукты.

- Повышается стоимость не только плодоовощной продукции или молока, но и кормов, удобрений, — цитирует Ивана Федякова URA.Ru.

Аналитик подчеркнул, что покупательские способности людей не безграничны, поэтому, достигнув определенного уровня, цены на продукты перестанут расти.

Напомним, биржевая цена газа в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября 2021 года, превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз побив исторический рекорд. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 9:10 по московскому времени сразу выросла до 1559 долларов за 1 тысячу кубометров. Хотя сегодня утром стоимость газа достигала 1606 долларов за тысячу кубометров.