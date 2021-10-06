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Политика6 октября 2021 10:56

Андрей Турчак переизбран первым вице-спикером Совфеда

Решение было принято на заседании верхней палаты парламента в среду, 6 октября
Абдулла ШАКИРОВ
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Андрей Турчак переизбран первым вице-спикером Совфеда Фото: сайт "Единой России"

Андрей Турчак переизбран первым вице-спикером Совфеда Фото: сайт "Единой России"

Секретарь Генерального Совета партиии «Единая Россия» Андрей Турчак вновь избран первым заместителем председателя Совета Федерации.

Кандидатура Турчака была поддержана сенаторами Совфеда во время тайного голосования на заседании верхней палаты парламента в среду, 6 октября. Заместителем спикера Совета Федерации избран Юрий Воробьев, сообщается на сайте «Единой России».

Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Турчак «прошел хорошую школу» и ведет активную общественную. деятельность. В прошлый четверг, 30 сентября, он был избран представителем Псковской области в Совфеде.

Как писал сайт kp.ru, ранее Турчак сообщил, что состав фракции «Единой России» в восьмом созыве Госдумы обновится наполовину.

Тем временем председатель партии Дмитрий Медведев накануне заявил, что политическая сила передаст руководство некоторыми комитетами в Госдуме другим партиям.