Лавров обсудил с Блинкеном иранскую ядерную программу Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Стороны обсудили перспективы восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Кроме того, Лавров и Блинкен подняли актуальные вопросы отношений между Россией и США, сообщается на сайте МИД РФ.

Напомним, в августе 2021 глава российского МИД по телефону обсудил с главой Госдепартамента США ситуацию со сменой режима в Афганистане.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 Лавров и Блинкен провели очную встречу. Стороны обсудили российско-американские отношения, ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане, ядерную сделку с Ираном. Госсекретарь США заявил, что в Вашингтоне рассчитывают на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой, которые пошли бы на благо всем.