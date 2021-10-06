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Политика6 октября 2021 11:08

Лавров обсудил с Блинкеном иранскую ядерную программу

Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений России и США
Абдулла ШАКИРОВ
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Лавров обсудил с Блинкеном иранскую ядерную программу

Лавров обсудил с Блинкеном иранскую ядерную программу

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Стороны обсудили перспективы восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Кроме того, Лавров и Блинкен подняли актуальные вопросы отношений между Россией и США, сообщается на сайте МИД РФ.

Напомним, в августе 2021 глава российского МИД по телефону обсудил с главой Госдепартамента США ситуацию со сменой режима в Афганистане.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 Лавров и Блинкен провели очную встречу. Стороны обсудили российско-американские отношения, ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане, ядерную сделку с Ираном. Госсекретарь США заявил, что в Вашингтоне рассчитывают на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой, которые пошли бы на благо всем.