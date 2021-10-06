Премьер Грузии сообщил о перемене психологического состояния Саакашвили в тюрьме

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о перемене психологического состояния Михаила Саакашвили в тюрьме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что психологическое состояние бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили радикально изменилось после его заключения в тюрьму.

Гарибашвили отметил, что после приезда в Грузию Саакашвили увидел не развалившееся государство, а "хорошо организованную государственную систему".

- Все это объясняет радикальное изменение психического состояния Саакашвили до и после заключения - он вошел в тюрьму с улыбкой, и теперь он беспокоится лишь о том, как выбраться из тюрьмы, — написал Гарибашвили у себя в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Также он проходит по делу об убийстве банкира.