Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет Фото: REUTERS

Спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет, что обусловлено неблагоприятными рыночными условиями, заявил замзампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет, что и создает пики цен», – сказал он на заседании Совета ЕС по экологии.

По мнению Тиммерманса, система торговли квотами на выбросы парниковых газов незначительно повлияла на рост цен и энергетический кризис в Европе. Как отметил зампредседателя ЕК, сложившаяся ситуация с энергоресурсами не вынудит ЕС отложить применение климатических норм, поскольку он «высечены в камне».

Напомним, биржевая цена газа в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября, превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз побив исторический рекорд.

Как писал сайт kp.ru, группа из пяти стран ЕС выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Инициаторами расследования выступают Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция. Также эти пять стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, что, как предполагается, должно смягчить скачки цен на голубое топливо.