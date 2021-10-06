Полиция задержала экс-замминистра просвещения Ракову

Экс-замминистра просвещения Ракову задержала полиция. Фото: ЕФРЕМОВ Дмитрий/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову, обвиняемую в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, — гласит текст сообщения.

Напомним, бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. Как писал сатй kp.ru, в минувший вторник, 28 сентября, в доме у Марины Раковой, а также в кабинетах сотрудников Сбербанка были проведены обыски. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет заключения, а также штраф до миллиона рублей.

Позже Ракову объявили в федеральный розыск, так как она не являлась на допрос, не ходила на работу и не отвечала на звонки.