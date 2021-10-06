Британцы раскритиковали главу "Нафтогаза" за призыв ввести санкции против РФ Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали главу украинской компании "Нафтогаз" Юрия Витренко за призыв ввести санкции против "Северного потока — 2".

По его мнению, после новых рестрикций "Газпром" будет вынужден поставлять больше газа через Украину. Витренко уточнил, что считает такой вариант развития событий маловероятным, и предложил компаниям Великобритании закупать российский газ на границе Украины и затем его продавать в Европу.

- Витренко идиот! Он по-прежнему верит в обещания США времен Евромайдана и не понимает, что печенье Нуланд было отравлено: съешьте его и превратитесь в обанкротившуюся буферную зону между Россией и Западом, — написал один из читателей газеты.

Пользователи сошлись во мнении, что Украине не стоит ждать помощи от Соединенных Штатов, так как Россия сильнее всех стран, против которых выступал Вашингтон. Один комментатор пошутил, что действующий американский лидер Джо Байден не поможет Киеву, так как "даже не может надеть обувь на правильную ногу".

Ранее началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Как сообщил оператор Nord Stream 2 AG, с понедельника, 4 октября, нитка будет постепенно заполняться, чтобы в итоге достичь показателей, которые необходимы для ее дальнейшего технического тестирования. Как отмечается в пресс-релизе оператора, ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Они прошли успешно. О следующих технических шагах по тестированию и эксплуатации первой нитки "Северного потока - 2" Nord Stream 2 сообщит дополнительно. Пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.