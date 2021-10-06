СК начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключенными под Саратовом

Следственный комитет начал проверку новых сообщений о пытках заключенных под Саратовом Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Саратовской области начал проверку новых сообщений о якобы имевших место издевательствах над заключенными в местной тюремной больнице. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СК РФ Надежда Волошина.

- По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение, — говорится в сообщении Волошиной.

Напомним, вчера, 5 октября, руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео жестоких издевательств над человеком. По словам разместивших запись активистов, инцидент произошел в саратовской колонии.

Генпрокуратура РФ начала проверку "на предмет соблюдения прав осужденных" в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ситуация потребует разбирательства, если проверка подтвердит подлинность сообщений и видео. Как подчеркивал официальный представитель Кремля, ФСИН уже начал проверку.