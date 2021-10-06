Жена Саакашвили не знала об отношениях мужа с украинским депутатом Лизой Ясько

Сандра Рулофс и Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что видео, на котором ее муж признается в отношениях с депутатом Верховной рады Лизой Ясько, было для нее неожиданным. Ролик появился на прошлой неделе в соцсетях новой спутницы политика.

«Многие сбитые с толку друзья и товарищи спрашивают меня о моей личной жизни. Не буду скрывать, что содержание видео, появившегося в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма совершенно неприемлема», – написала жена Саакашвили в Facebook.

Рулофс отметила, что ее супруг был арестован по политическим мотивам, и она как гражданин Грузии просит о его освобождении. По ее словам, несмотря на личные эмоции, она сохраняет спокойствие и верит, что вместе с Саакашвили они «выйдут из этой борьбы победителями».

Как писал сайт kp.ru, ранее Лиза Ясько разместила в соцсети видео, на котором экс-президент Грузии заявляет, что они с ней решили строить новую семью. Под роликом была подпись: «Мы записали это видео до выезда Михаила в Грузию. Про то, что мы вместе. Про то, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свою страну – благодарнейшее дело».