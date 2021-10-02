Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика2 октября 2021 0:14

На момент ареста у Саакашвили обнаружилось две жены

Помимо бурной уголовно-политической жизни, у Саакашвили похоже и не менее бурная личная. Потому что прямо сейчас за право называться его спутницей жизни борются сразу две женщины. Правда современным способом, виртуально
Василиса НИКОЛАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новой спутницей Саакашвили считается украинка Елизавета Ясько.

Новой спутницей Саакашвили считается украинка Елизавета Ясько.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настоящий предвыборный сюрприз устроил всем своим землякам экс-президент, находившейся много лет в бегах на Украине, Михаил Саакашвили. Взял и приехал на родину, несмотря на 13 заведенных на него здесь уголовных дел. Точнее не приехал, а каким-то образом проник. Каким, сейчас выясняет МВД Грузии в рамках еще одного, нового уголовного дела против Саакашвили, 14-го.

Между тем идут бурные обсуждения. Активно высказываются и сторонники, и противники экс-президента. Не осталась в стороне и его жена, мать его двоих Сандра Рулофс. Она писала у себя на страничке в соцсети:

"Он дал нам знать, по какому плану действовать, и при этом наглядно показал нам истинное лицо правительства и пороки системы. Завтра вы сами оцените его героическое и гениальное поведение - все на референдум!"

Супруга Михаила Саакашвили Сандра Рулофс.

Супруга Михаила Саакашвили Сандра Рулофс.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вполне достойное спутницы политика заявление. Выверенное и политически правильное с точки зрения линии поведения ее мужа.

Но пикантность ситуации в том, что одновременно заявление делает другая женщина, тоже называющая себя спутницей Саакашвили. Новой спутницей. Некая украинка Елизавета Ясько. Девушка повесила в соцсети видео, на котором она с Мишико. Довольный экс-президент заявляет, что они с Лизой решили жить вместе, строить новую семью. И подпись: «Мы записали это видео до выезда Михаила в Грузию, - объясняет девушка. - Про то, что мы вместе. Про то, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свою страну — благодарнейшее дело».

Кто же такая Ясько? Известно, что ей 30, родилась и выросла в Киеве. И политика ей не чужда — Лиза народный депутат Украины IX созыва, политолог, автор фильмов. Мало того, является постоянным членом Украины в ПАСЕ и представителем Незалежной в Европейской комиссии против расизма. Достойная спутница, одним словом.

Что по этому поводу думает Санда — не известно, никаких заявлений она пока не делала. А может и не сделает.

КАРТИНА ДНЯМихаил Саакашвили: досье KP.RU