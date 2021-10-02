На момент ареста у Саакашвили обнаружилось две жены

Новой спутницей Саакашвили считается украинка Елизавета Ясько. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настоящий предвыборный сюрприз устроил всем своим землякам экс-президент, находившейся много лет в бегах на Украине, Михаил Саакашвили. Взял и приехал на родину, несмотря на 13 заведенных на него здесь уголовных дел. Точнее не приехал, а каким-то образом проник. Каким, сейчас выясняет МВД Грузии в рамках еще одного, нового уголовного дела против Саакашвили, 14-го.

Между тем идут бурные обсуждения. Активно высказываются и сторонники, и противники экс-президента. Не осталась в стороне и его жена, мать его двоих Сандра Рулофс. Она писала у себя на страничке в соцсети:

"Он дал нам знать, по какому плану действовать, и при этом наглядно показал нам истинное лицо правительства и пороки системы. Завтра вы сами оцените его героическое и гениальное поведение - все на референдум!"

Супруга Михаила Саакашвили Сандра Рулофс. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вполне достойное спутницы политика заявление. Выверенное и политически правильное с точки зрения линии поведения ее мужа.

Но пикантность ситуации в том, что одновременно заявление делает другая женщина, тоже называющая себя спутницей Саакашвили. Новой спутницей. Некая украинка Елизавета Ясько. Девушка повесила в соцсети видео, на котором она с Мишико. Довольный экс-президент заявляет, что они с Лизой решили жить вместе, строить новую семью. И подпись: «Мы записали это видео до выезда Михаила в Грузию, - объясняет девушка. - Про то, что мы вместе. Про то, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свою страну — благодарнейшее дело».

Кто же такая Ясько? Известно, что ей 30, родилась и выросла в Киеве. И политика ей не чужда — Лиза народный депутат Украины IX созыва, политолог, автор фильмов. Мало того, является постоянным членом Украины в ПАСЕ и представителем Незалежной в Европейской комиссии против расизма. Достойная спутница, одним словом.

Что по этому поводу думает Санда — не известно, никаких заявлений она пока не делала. А может и не сделает.