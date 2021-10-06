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Происшествия6 октября 2021 12:42

Экс-замминистра просвещения Ракова уволена из Сбербанка

Увольнение произошло в соответствии с действующими нормами трудового законодательства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Бывший заместитель министра просвещения Ракова уволена из Сбербанка

Бывший заместитель министра просвещения Ракова уволена из Сбербанка

Бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову уволили из Сбербанка. Об этом сообщил источник kp.ru в банке.

- С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства, — гласит сообщение источника.

Пресс-служба Сбербанка подтвердила kp.ru информацию. Ранее женщина занимала должность вице-президента банка.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали Марину Ракову. Женщина находится в Москве, она дает показания.

Бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. Как писал сатй kp.ru, в минувший вторник, 28 сентября, в доме у Марины Раковой, а также в кабинетах сотрудников Сбербанка были проведены обыски. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет заключения, а также штраф до миллиона рублей. Ракову объявляли в федеральный розыск.