Песков назвал эмоциональным предложение выслать из США 300 российских дипломатов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предложение американских сенаторов выслать из Соединенных Штатов 300 российских дипломатов выглядит эмоциональным, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Чтобы их выслать, нужно их иметь в таком количестве. Это скорее эмоциональные требования», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Как заявил Песков, политика Вашингтона в отношении Москвы проводится в ущерб не только гражданам России, но и американцам. Он отметил, что агрессивные действия США, такие как захват российской дипломатической собственности, ни к чему хорошему не привели.

«Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы. То, что происходит в наших двусторонних отношениях, вообще ведет к страданию народов двух стран», – подчеркнул представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, американские сенаторы заявили, что диспропорция в дипломатическом представительстве в Москве неприемлема. Они хотят, чтобы президент США Джо Байден потребовал от России увеличить число сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве, иначе Вашингтон вышлет 300 российских дипломатов.