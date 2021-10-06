Песков заявил о непричастности России к росту цен на газ в Европе Фото: REUTERS

Россия непричастна к ситуации на газовом рынке Европы, рост цен на голубое топливо вызван несколькими совпавшими во времени факторами, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может… И только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте», – сказал он.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва выполняла и продолжит выполнять взятые на себя по контрактам обязательства.

Напомним, биржевая цена газа в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября 2021 года, превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз побив исторический рекорд. Позже стоимость газа достигла 1 900 долларов, затем упала почти 1 700 долларов за тысячу кубов.

Как писал сайт kp.ru, группа из пяти стран Евросоюза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Инициаторами расследования от ЕС выступают Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция. Также эти пять стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, что, как предполагается, должно смягчить скачки цен на голубое топливо.