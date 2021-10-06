Матвиенко заявила, что Россия развивает Рунет ради защиты от глобальных IT-катастроф

Валентина Матвиенко заявила, что Россия обезопасит себя от глобальных IT-катастроф развитием Рунета. Фото: пресс-служба Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия будет развивать Рунет, чтобы обезопасить себя от глобальных IT-катастроф.

- Мы развивали и будем дальше продолжать (развивать) собственные IT-платформы, мессенджеры, собственный Рунет, чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить государство от последствий такого рода возможных аварий. Естественно, никто не будет принуждать в России переходить на российские сети, — сказала политик.

При этом России необходимо создать конкурентный продукт, чтобы у россиян был выбор, отметила Матвиенко.

4 октября 2021 года пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp столкнулись со сбоем в работе приложений. Портал Downdetector, обозревающий сбои у сайтов и приложений в режиме реального времени, сообщал, что, у WhatsApp возникли проблемы с 11:45 по восточному поясному времени, у Instagram - с 11:45 по восточному поясному времени, проблемы с Facebook начались в 11:44.